Santo André vence União Barbarense O Santo André voltou a vencer no Campeonato Paulista na tarde deste sábado, em Santa Bárbara d´Oeste: 2 a 0 no União Barbarense, na abertura da 10.ª rodada. O time comandado pelo técnico Luiz Carlos Ferreira, que estréia na Copa Libertadores na próxima semana, estava há duas rodadas sem vencer. O União Barbarense, por outro lado, ainda não conseguiu um triunfo sob o comando do técnico Válter Ferreira. O treinador, que recebeu proposta do Ituano, mas não foi liberado pela diretoria, já comandou o time em três empates e quatro derrotas, deixando-o na 15.ª colocação, com nove pontos. O Santo André manteve a quarta colocação, alcançando a marca de 20 pontos. O Santo André entrou em campo determinado a reencontrar as vitórias. Pressionando a equipe da casa desde o começo, o gol não demoraria a sair. E aos 11 minutos, em uma jogada pela linha de fundo, a bola foi cruzada para o artilheiro Sandro Gaúcho, desviar de cabeça e, sem muito esforço, fazer o primeiro gol. O time do ABC tocava a bola com calma, esperando o momento oportuno de avançar ao ataque. No final da primeira etapa, Sandro Gaúcho quase marcou o segundo, novamente de cabeça. O time visitante não perdeu tempo e logo na volta dos vestiários Sandro Gaúcho fez seu segundo gol na partida, aproveitando cruzamento de escanteio e ampliando a vantagem. Foi o nono gol do centroavante na competição. Com o jogo ganho, o técnico Luiz Carlos Ferreira pediu apenas atenção na marcação e assistiu a sexta vitória de seu time no Paulista. Na próxima rodada, o União Barbarense atuará, de novo, em casa, contra o América. O Santo André receberá o São Caetano, domingo, no clássico regional.