Santo André vira e goleia a Anapolina Com uma grande atuação do veterano atacante Sandro Gaúcho, que marcou dois gols e participou de outros dois, o Santo André goleou a Anapolina por 5 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC, na abertura da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o time paulista assumiu a vice-liderança, com 28 pontos, enquanto o time goiano, que estreou o técnico Válter Ferreira, permanece em 15.º lugar, com 18 pontos e pode voltar para a zona de rebaixamento no final da rodada. O curioso é que o time visitante ainda saiu na frente com um gol de Donizeth, de cabeça, aos 20 minutos do primeiro tempo. Daí apareceu Sandro Gaúcho, que empatou aos 34, de cabeça, e deu um toque de calcanhar para Pará desempatar, aos 45 minutos. No segundo tempo, o time da casa tratou de definir a vitória rapidamente, quando Sandro Gaúcho cabeceou no travessão, mas Careca pegou o rebote e ampliou: 3 a 1. Sandro Gaúcho fez o quatro, aos 37, e Rafinha completou a goleada, aos 44 minutos. O Santo André volta a campo no dia 6 de agosto, quando vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova. Na terça-feira, a Anapolina encara o Marília fora de casa.