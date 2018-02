Santo André vive situação inusitada O Santo André vive uma situação estranha nesta temporada de 2004. Ao mesmo tempo que entrará em campo nesta quarta-feira para decidir o título da Copa do Brasil, ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B e, portanto, corre risco de ser rebaixado. Ao mesmo tempo, sonha em superar o Flamengo porque o título pode valer uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. "Isso ai já foi debatido durante a semana e está certo de que vamos disputar a Libertadores se formos campeões. Mas a Libertadores é a conseqüência, nós estamos preocupados mesmo é com estes dois jogos contra o Flamengo", explicou o diretor de futebol Sérgio do Prado. O presidente Jairo Livólis até agora lamenta a decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro que puniu o clube com a perda de 12 pontos pela inclusão irregular de dois jogadores - Valdir e Osmar - nos dois primeiros jogos da Série B, diante de Paulista e Avaí. O time paulista perdeu em primeira e segunda instâncias, não havendo mais possibilidade de recurso. "Espero nunca mais pisar lá naquela tribunal, porque peguei nojo", lamenta o dirigente, ainda ressentido com a decisão. O Santo André sempre alegou que a falha pelas inscrições era da Federação Paulista de Futebol e não do clube. Por conta deste prejuízo técnico, o Santo André é lanterna da Série B com apenas um ponto. Na verdade já somou 13 pontos em campo, o que lhe valeria a nona posição e, teoricamente, estaria na disputa por uma das oito vagas na segunda fase. A comissão técnica e os jogadores parecem já ter assimilado o golpe e não têm mais dúvidas da missão do grupo na Série B. "Vamos lutar para evitar o rebaixamento, uma vez que a classificação é praticamente impossível", diz o técnico Péricles Chamusca. O meio campista Romerito também resume o pensamento dos demais companheiros: "Se livrarmos o time da Série C cumpriremos nossa missão". Pelo futebol competitivo apresentado neste momento pelo Santo André, superar esta meta não será tão difícil. No próximo sábado o time poderá escapar, pela primeira vez, da última posição quando receberá em casa, no estádio Bruno José Daniel, o Londrina, vice-lanterna com apenas três pontos. O time ainda participará de 14 jogos, com 42 pontos em disputa. "Tenho certeza de que vamos sair desta situação", garante Sandro Gaúcho, artilheiro do Ramalhão na Série B, com quatro gols, e na Copa do Brasil, com cinco.