Santos: 24 gols em seis vitórias seguidas O Santos conquistou sua sexta vitória consecutiva, em que marcou 24 gols, e continua fazendo sua parte. "O Santos está crescendo, mas esperamos o tropeço do Cruzeiro para chegar mais próximo dele e do título", disse o meia Diego, que deixou o campo contundido. Segundo ele, levou uma pancada não intencional na panturrilha e, com tratamento, não haverá prejuízo para seu trabalho na seleção brasileira. "Com um tratamentozinho, dá para ir tranqüilo", comentou. Os jogadores ganharam três dias de folga, já que vêm de uma maratona de jogos. "Vamos aproveitar esses dias para descansar e na quinta-feira retomaremos nosso trabalho com energia nova para a próxima partida", comentou Fabiano, satisfeito com a vitória. "Todo o time está mais uma vez de parabéns pela seqüência boa de vitória, mas foi um sufoco naquele calorão todo", concluiu. Para Léo, que era dúvida até antes do início da partida, o Santos está embalado e de olho no Cruzeiro. "Não há como contestar os resultados, já que Santos e Cruzeiro estão fazendo sua parte e são as duas melhores equipes". Mais uma vez o Santos ficou atrás no marcador e conseguiu virar a partida. "Sempre saímos perdendo e temos de correr muito", disse o lateral. E completou: "ainda bem que estamos conseguindo virar, mas precisamos de mais atenção para não sair sempre atrás". Renato, que se apresenta terça-feira junto com Diego na seleção brasileira, disse que sabia que seria difícil vencer em Campinas. "Mas a equipe mostrou mais uma vez que teve brio para virar e conquistar mais três pontos". Ele comemorou seu gol com gestos de que embalava uma criança e comentou que sua irmã havia pedido para ele dedicar um gol à sua sobrinha. Para Renato, o Santos conseguiu ter uma cara. "Acabamos tomando gol e conseguimos virar, isso é muito bom porque a gente não se desespera na partida". Alex lamentou o segundo gol da Ponte Preta, em que a bola bateu em sua perna e acabou enganando o goleiro Júlio Sérgio. "Isso acontece. A bola bateu em mim e acabou desviando do Júlio, que ia pegá-la". Mas comemorou a vitória. "Mais uma vez conseguimos vencer e isso é o mais importante".