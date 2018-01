Santos: a nova máquina do futebol? De tempos em tempos, aparecem ?máquinas? no mundo do futebol. São times que se tornam inesquecíveis. Podem durar muito, como o Honved húngaro - de Puskas e Kocsis - e o Real Madrid espanhol - de Di Stefano e Puskas - , que dominaram a Europa nos anos 50; o Santos, senhor do mundo nos anos 60. Ou podem durar pouco tempo: o Palmeiras de 96, que todos os que gostam de futebol lamentam haver durado apenas seis meses. E o São Paulo de Telë ficou no meio-termo, brilhando intensamente em 92 e 93. O Santos de Robinho e Diego é o novo candidato à maquina. Leia mais no Jornal da Tarde