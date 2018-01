Santos a um empate da final da Libertadores Os jogadores do Santos fizeram nesta terça-feira o reconhecimento do estádio Atanásio Girardot, onde enfrentam o Independiente nesta quarta-feira às 21h40 (horário de Brasília) e não gostaram do que viram: o gramado está muito ruim, principalmente perto das áreas. Essa, porém, não é a única dificuldade que os santistas irão encontrar para chegar à final da Copa Libertadores da América (para isso basta um empate), depois de 40 anos. Os jogadores já contam em solo colombiano com a pressão do time da casa, que precisa vencer para chegar à final, e portanto esperam um jogo catimbado. A única dúvida de Leão é quanto a escalação ou não do centroavante Ricardo Oliveira, o que será decidido pouco antes da partida. "Estamos preparados para enfrentar esse tipo de coisa e vamos jogar o mesmo futebol de sempre, ofensivo e para vencer", disse o volante e capitão Paulo Almeida. Elano é mais cauteloso ao comentar o procedimento das equipes em campo. ?É preciso muito cuidado e, como um empate nos classifica, o adversário vai partir com tudo para cima de nós porque só a vitória interessa a eles". Mas acha que isso pode acabar facilitando. ?Vamos manter uma marcação forte e, como eles terão de atacar muito, certamente abrirão espaço para nosso ataque", completou o meia. Léo também acha que todo jogador santista já está de cabeça feita. "Não haverá nervosismo e sabemos que estamos em Medellín para uma grande guerra", disse ele, ressalvando, confiante: "O Santos está preparado para sair com a vaga para a final, pois o grupo está fechado e consciente do que tem de fazer". Ricardo Oliveira - O centroavante Ricardo Oliveira, afastado desde o dia 10 do mês passado por contusão no joelho, realizou nesta terça-feira no hotel em que o Santos está hospedado um trabalho com o preparador físico Antônio Barbosa. "Estou muito bem e não sinto dores", disse o jogador. Mesmo assim, ele prefere aguardar mais. "Se depender de minha vontade, quero jogar, mas não quero arriscar, pois isso pode me prejudicar e também o Santos". O técnico Leão prefere esperar pela recuperação de Ricardo Oliveira. ?Esperamos que ele possa dar uma boa seqüência em sua recuperação e, se não puder jogar, pelo menos estará preparado para o próximo jogo", disse o treinador. Se Ricardo Oliveira não jogar, Leão manterá o mesmo time que enfrentou o São Caetano domingo na Vila Belmiro. Assim, Fabiano será o companheiro de Robinho no ataque. Mas não é só isso que preocupa o treinador. Nesta terça-feira ele participou do reconhecimento do gramado do estádio Atanásio Girardot, que está em péssimas condições. "Vamos ter de jogar conforme as condições do campo permitam", lamentou. Como a parte mais crítica é próximo às áreas, o goleiro Fábio Costa ficou preocupado. "É preciso tomar o máximo cuidado para não sermos surpreendidos pelo mau estado do gramado", disse ele. Robinho, porém, estava mais tranqüilo em relação a isso. "O gramado é mesmo ruim, mas já atuamos nessas condições e, mesmo não ajudando no toque de bola, temos condições de mostrar um bom futebol para garantir nossa classificação".