Santos abre 2 a 0, mas cede empate e não antecipa classificação

O Santos levou um justo castigo na noite desta quarta-feira. Teve o jogo com o Maringá nas mãos, após abrir 2 a 0 e criar chances para ampliar. Mas acabou subestimando o adversário, permitiu que reagisse e acabou sofrendo o empate no interior do Paraná. Com isso, vai ter de fazer o jogo de volta com os paranaenses para decidir na próxima semana na Vila Belmiro quem vai à terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar de ir a campo com uma equipe composta por reservas, na etapa inicial o Santos só teve alguma dificuldade nos 15 primeiros minutos. Foi uma fase em que os dois times buscavam atacar e, mesmo sem criar chances claras, preocupavam as defesas. Mas com o passar do tempo, a melhor qualidade dos paulistas se sobrepôs à vontade dos paranaenses.

Aos 24 minutos, o Santos transformou a superioridade em gol. Cicinho cruzou e Elano, com grande liberdade na área, cabeceou para fazer 1 a 0. O campeão paulista poderia até ter ampliado. Levou uma bola no travessão e permitiu dois contra-ataques do Maringá, mas criou várias chances para fazer o segundo.

Gol que não demorou muito para sair. Aos 9 minutos do segundo tempo, Lucas Crispim penetrou pelo lado direito do ataque, cruzou rasteiro, a zaga do Maringá vacilou e Marquinhos Gabriel marcou. Antes de marcar, o Santos já havia criado pelo menos duas boas oportunidades.

A vitória estava nas mãos do Santos, mas o time resolveu subestimar o adversário. E, quando Elano foi substituído, o Santos se encolheu, dando campo aos paranaenses.

De tanto martelar, o Maringá acabou recompensado aos 37 minutos. Após uma cobrança de falta, Vladimir falhou ao tentar encaixar a bola e deu rebate. Foi feito o cruzamento e Fabiano tocou de letra para diminuir. O melhor viria aos 46 minutos, quando Rodrigo Dantas conseguiu empatar, fazendo justiça ao time que lutou durante todo o tempo.

FICHA TÉCNICA:

MARINGÁ 2 x 2 SANTOS

MARINGÁ - Ednaldo; Gerônimo, Fabiano, Marcelo Xavier e Edinho; Ítalo, Serginho Paulista (Rhuan), Eurico e Max (Alex); Gabriel Barcos (Rafael Santiago) e Rodrigo Dantas. Técnico: Claudemir Sturion.

SANTOS - Vladimir; Cicinho, Paulo Ricardo, Gustavo Henrique e Caju; Lucas Otávio, Leandrinho, Elano (Serginho)(Thiago Maia) e Marquinhos Gabriel; Lucas Crispim e Gabriel. Técnico: Marcelo Fernandes.

GOLS - Elano, aos 24 minutos do primeiro tempo; Marquinhos Gabriel, aos 10, Fabiano, aos 36, e Rodrigo Dantas, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rhuan, Rafael Santiago e Ítalo (Maringá); Cicinho, Paulo Ricardo, Elano e Gabriel (Santos).

ÁRBITRO - Thiago de Alencar Gonzaga (MS).

RENDA - R$ 109.588,00.

PÚBLICO - 16.042 pagantes.

LOCAL - Estádio Willie Davis, em Maringá (PR).