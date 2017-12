Santos abre disputa pela camisa 9 Para um time que terminou o Brasileiro improvisando o meia Fabiano como centroavante, a situação atual é bem confortável. Se Robinho era a estrela solitária do ataque, setor sempre completado por um meia improvisado, a chegada de Robgol, Basílio e Lopes deixa o técnico Leão à vontade, mas ele já prevê que terá um "problema" para escalar seu time, com as opções disponíveis. O técnico santista já disse que pretende aproveitar Basílio ao máximo, até mesmo como centroavante se for preciso. Isso vale também para o meia-atacante Lopes, que vai para o banco neste domingo e passa a ser uma sombra para Robgol. É uma situação bem diferente da vivida no ano passado, quando William não se firmou como titular depois da saída de Ricardo Oliveira e o técnico teve que recorrer ao improviso. Diferente, mas não ideal, segundo o próprio Leão. Ele não desistiu ainda de ter outro centroavante de ofício em seu time a ainda na sexta-feira reclamou sua contratação, salientando que ainda há uma margem de 10% para completar o time. Quando esse novo reforço chegar, é provável que haja um leilão da camisa 9, numa competição estimulante para os pretendentes. E para o Santos cansado de perder gols.