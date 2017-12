Santos abre o Paulistão com jogo às 21h de sexta-feira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) resolveu inovar e vai promover a partida de abertura do Campeonato Paulista de 2017 em uma sexta-feira. Atual campeão, o Santos vai receber o Linense às 21h do dia 3 de fevereiro, na Vila Belmiro. A tabela detalhada, divulgada nesta sexta, tem dias e horários dos jogos das seis primeiras rodadas.

Nelas, não há outro jogo marcado para sexta-feira. Da mesma forma, só há duas partidas agendadas para acontecer de manhã, ambas do Santo André, às 10h de sábado.

Na primeira rodada, o Corinthians joga às 17h do sábado, 4 de fevereiro, contra o São Bento, em Sorocaba. O São Paulo encara o Audax no domingo, também às 17h, em Barueri, por opção do clube de Osasco. No mesmo dia e horário, o Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. A polícia militar costuma vetar situações como esta, com medo de confronto entre as torcidas.

Outro jogo do Audax como mandante pode causar problema semelhante. No dia 18 de fevereiro, sábado, o clube recebe o Corinthians, inicialmente em Osasco, às 17h. Pouco depois, às 19h30, o São Paulo enfrenta o Mirassol no Morumbi.

O primeiro clássico do Paulistão, entre Santos e São Paulo, está marcado para 15 de fevereiro, quarta-feira, às 21h45, em Santos. Corinthians e Palmeiras se enfrentam uma semana depois, no Itaquerão.

CONFIRA A PRIMEIRA RODADA DO PAULISTÃO:

Santos x Linense, dia 3, às 21h

Santo André x Ituano, dia 4, às 10h

São Bento x Corinthians, dia 4, às 17h

Novorizontino x São Bernardo, dia 4, às 17h

Audax x São Paulo, dia 5, às 17h

Palmeiras x Botafogo, dia 5, às 17h

Ponte Preta x Ferroviária, dia 5, às 19h30

Mirassol x Red Bull Brasil, dia 5, às 19h30