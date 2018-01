Santos abre segunda fase da Copa SP Depois de vencer suas três partidas na primeira fase e liderar o Grupo B com 100% de aproveitamento, o Santos estréia na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores neste sábado, às 16 horas, contra o Comercial, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Outros cinco jogos serão disputados no sábado e mais dez completarão a rodada no domingo. A partir de agora, quem perder está eliminado. Em caso de empate, as partidas serão decididas nos pênaltis. O Santos, após eliminar o Botafogo na disputa pelo primeiro lugar do Grupo B, em Ribeirão Preto, não esconde a disposição de seguir adiante, mesmo enfrentando o time da casa. O Comercial somou sete pontos no Grupo A e também mostrou bom potencial técnico. "Não tem jogo fácil, mas confio nos meus jogadores", afirmou o técnico santista, Márcio Fernandes, que com o mesmo elenco foi campeão da Copa Federação Paulista, no ano passado. A partida será televisionada ao vivo pela TV Cultura. Em Votorantim, às 15 horas, o Ituano, que liderou o Grupo H com sete pontos, enfrenta o Iraty, que ficou com a vaga no Grupo G, também alcançando sete pontos. Em Barueri, no mesmo horário, o Grêmio-RS, campeão do Grupo I com nove pontos, enfrenta o Santo André, campeão de 2003 e que nesta primeira fase atropelou seus adversários e terminou a disputa no Grupo J na liderança, também com nove pontos. Em Louveira, o surpreendente Campinas põe sua invencibilidade à prova diante do Criciúma, a partir das 16 horas. Os dois times venceram todos seus confrontos até o momento, ficando na liderança dos Grupos D e C, respectivamente. O time catarinense ainda conta com o atacante Éder, um dos artilheiros da Copa, com seis gols. Ainda às 16 horas, mais duas partidas têm início. Na Capital, no estádio Nicolau Alayon, Madureira e Nacional fazem o confronto Rio-São Paulo entre os pequenos. O time paulistano ganhou o Grupo P, com sete pontos, enquanto os cariocas entraram como o quarto melhor pelo índice técnico. Em Americana, o Rio Branco encara o Taubaté após ter sido líder pelo Grupo U, com aproveitamento máximo. O time do Vale do Paraíba se classificou como último colocado pelo índice técnico. No domingo, mais dez partidas definem os outros integrantes das oitavas-de-final. Eis os jogos de sábado: Partida 04 - Votorantim - Votorantim 15h - Iraty-PR X Ituano-SP Partida 05 - Barueri - Orlando Novelli 15h - Grêmio-RS X Santo André-SP Partida 01 - Ribeirão Preto - Palma Travassos 16h - Comercial X Santos - TV Cultura Partida 02 - Louveira - José Silveira Nunes 16h - Criciúma-SC X Campinas-SP Partida 10 - Capital - Nicolau Alayon 16h - Nacional-SP X Madureira-RJ Partida 15 - Americana - Décio Vitta 16 - Rio Branco-SP X Taubaté-SP