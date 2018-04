Santos acelera estréia de Oséas Oséas mal chegou e pode estrear no Santos, na quarta-feira, no clássico com o Corinthians. O ex-centroavante de Atlético-PR, Palmeiras e Cruzeiro passou o fim de semana em treinos puxados e amanhã o técnico Celso Roth saberá se contará com seu último reforço no duelo marcado para a Vila Belmiro. O treinador talvez seja obrigado a apressar o aproveitamento de Oséas, por falta de opções. Esquerdinha está na seleção principal, Diego foi para a Sub-17, enquanto Renato e Canindé se recuperam de contusão. Roth aposta na reação, depois da derrota para a Ponte por 3 a 1. "Oscilações são normais em início de temporada", avisa.