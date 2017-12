Santos acelera negociações Depois de renovar por cinco meses o contrato do atacante Marcelinho, o Santos tem pressa em definir as negociações pendentes com outros clubes para compor o elenco que viaja no próximo dia 3, com vistas à pré-temporada. A prioridade da diretoria do clube, até este domingo, era concluir as trocas com o Cruzeiro, que espera contar com a ida para Belo Horizonte do lateral-esquerdo Rubens Cardoso e do meia Fernando Fumagalli, e a vinda do meia Paulo Isidoro e do lateral-direito Rodrigo. Com a confirmação do técnico Cabralzinho, a negociação tende a ser acertada ainda esta semana, uma vez que a negociação conta com o parecer favorável do treinador, que deve ter muito trabalho até a virada do ano, a fim de esboçar a cara do novo time para a próxima temporada. Antes de receber o aval da diretoria para sua permanência, Cabralzinho apresentou um relatório em que fez uma apreciação da performance do time no Brasileiro, destacando ainda as posições em que o Santos precisa de um reforço. Um lateral-direito, dois zagueiros e um atacante estão na mira do treinador, que também decide esta semana o local para onde a equipe vai viajar, objetivando os preparativos para o torneio Rio-São Paulo. O Santos estréia no dia 20, na Vila Belmiro, diante do América-RJ. Por esta razão, o elenco apresenta-se no dia 2, às 8h30, no Centro de Treinamento Rei Pelé, viajando na noite do dia 3, provavelmente, para Araxá, em Minas Gerais, onde a equipe deverá treinar na primeira quinzena de janeiro. ARESTAS - Depois de definir os reforços para as três posições mais críticas do elenco, Cabralzinho deverá ajustar a situação dos goleiros. Carlos Germano, que foi emprestado à Portuguesa, será reintegrado à equipe, já no dia 2, enquanto continua indefinida a permanência de Fábio Costa, que no decorrer do Brasileiro teve sérios problemas de indisciplina, além de se indispor com o treinador. Pitarelli acabou obtendo a preferência do técnico. Outro problema a ser resolvido, antes da reapresentação, é o do zagueiro Galván, que também entrou em atrito com Cabral e já anunciou que pretende ir embora do Santos. Em razão disso, a diretoria acena com a possibilidade de negociar a vinda de André Cruz, que no momento está atuando em Portugal, pelo Sporting de Lisboa.