Santos acerta a contratação de Edu Dracena

O Santos anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do zagueiro Edu Dracena, de 28 anos, que teve como seu último clube o Fenerbahce, da Turquia. A diretoria confirmou a negociação através do Twitter do alvinegro.

Edu Dracena chegará ao Santos na próxima segunda-feira, quando realizará exames médicos antes da assinatura do contrato, no CT Rei Pelé.

A contratação do zagueiro foi um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que afastou Domingos da equipe por considerá-lo violento. O zagueiro se envolveu em disputa de bola com o goleiro Rafael, que acabou com a perna fraturada.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo, na Vila Belmiro. O clube alvinegro busca a vitória para se aproximar da zona de classificação à Libertadores.