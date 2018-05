Santos acerta a contratação do zagueiro Bruno Aguiar

Em 24 horas, o Santos contratou dois zagueiros chamados Bruno. Depois de anunciar a aquisição de Bruno Rodrigo (ex-Portuguesa), a equipe fechou acordo nesta quarta-feira com Bruno Aguiar, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Guarani.

Ele já assinou contrato de três anos com o Santos. Na noite desta quarta, o empresário do beque, Adriano Spadotto, levaria o documento para ser assinado por Hélio Vasone, dono da Energy Sports. A empresa tinha 100% dos direitos sobre o jogador. O Santos comprou 50% do contrato.

"Já está tudo acertado. Tanto que o Bruno assinou e é jogador do Santos", disse Spadotto. Outros clubes estavam interessados no zagueiro, que preferiu brigar por posição no Santos com Edu Dracena e Bruno Rodrigo. "Essa disputa faz parte. Nunca vi qualquer problema nisso. Palmeiras e Vasco tinham conversado com meu procurador, mas a prioridade sempre foi do Santos", admitiu Bruno Aguiar.

MAIS CONTRATAÇÕES

Ele é o segundo reforço contratado para 2010. O terceiro deverá ser Marquinhos, do Avaí. O gerente de Futebol Jamelli foi nesta quarta para Curitiba e se reuniu com o jogador e Luiz Alberto, seu empresário. Jamelli levou na bagagem o contrato para ser assinado pelo meia, que também era pretendido pelo Flamengo.