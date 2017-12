Santos acerta venda de Geuvânio para o futebol chinês

O meia Geuvânio é mais um jogador brasileiro que se rendeu às propostas milionárias do futebol chinês. Uma reunião na noite desta quarta-feira definiu a venda do jogador de 23 anos por 11 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões) para Tianjin Quanjin, equipe dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

O Santos, detentor de 35% dos direitos federativos dos jogador, lucrará 3,85 milhões (R$ 17 milhões). O restante dos direitos do jogador está dividido entre Doyen Sports (35%) e empresários (30%). O Santos ainda não confirma oficialmente a negociação, pois os contratos não foram assinados.

O Santos chegou a recusar a proposta inicial dos mesmos 11 milhões de euros e ofereceu uma contraproposta de 17 milhões (R$ 75 milhões) para liberar Geuvânio. Os chineses recusaram. O clube agora negocia para que o time chinês seja o responsável por todas as despesas da transação e o Santos receba o valor na íntegra.

Depois de ser eleito o destaque do Campeonato Paulista, Geuvânio entrou em declínio técnico e perdeu a posição de titular para Marquinhos Gabriel em 2015. Com a saída do novo titular, Geuvânio tinha a possibilidade de retomar o posto. Na quarta-feira, Geuvânio voltou aos gramados depois de três dias em recuperação de uma lesão no quadril.

O Santos disputa amistoso contra o Bahia no sábado, na Fonte Nova, no último teste antes da estreia no Paulista.