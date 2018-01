Santos acerta amistoso com a seleção O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, informou que aguarda o retorno ao Brasil do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, para marcar o amistoso beneficente entre o Santos e a seleção brasileira. Ele esteve no Rio, durante a assembléia do Clube dos 13, na segunda-feira, na sede do Flamengo, na Gávea, e explicou que já conversou com Teixeira, por telefone, e deixou tudo acertado. "Ele (Ricardo) se mostrou solícito ao pedido e disse que não haveria problema para realizar o amistoso", afirmou o presidente do Santos. O presidente da CBF está na Suíça e tem retorno previsto para o dia 25. "Marcamos uma reunião para vermos quando o Santos e os outros clubes brasileiros terão uma folga no calendário. Assim poderemos escolher a melhor data." Mesmo sem ainda ter uma data escolhida, o presidente do Santos frisou que nesta partida somente atuarão pela seleção os jogadores de clubes brasileiros. Ele lembrou que o local do confronto ainda não foi escolhido, mas o Morumbi ou Maracanã são os estádios mais indicados. A intenção do amistoso é a de arrecadar alimentos para o programa de combate à fome do Governo Federal, o "Fome Zero". A renda do confronto também será revertida para o projeto. A idéia para sua realização surgiu durante o clássico de sábado, entre Santos e São Paulo, quando a empresa patrocinadora do time da Vila doou 45 toneladas de alimentos para o projeto. Na ocasião, o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, também apoiou a idéia.