Santos acerta com Júlio Sérgio e Alex A direção do Santos assegurou a permanência do goleiro Júlio Sérgio e do zagueiro Alex para 2003. O diretor de Futebol, Francisco Lopes, confirmou que o próximo a renovar contrato é o lateral-esquerdo Léo. Com o goleiro Júlio Sérgio, as conversas já se encerraram e agora falta somente o atleta assinar o contrato. "Está tudo certo", confirmou Lopes. Com relação ao zagueiro Alex, o diretor explicou que o Santos tinha um prazo até dia 15 de janeiro para adquirir 50% de seu passe. "Nos antecipamos e já depositamos a quantia". Lopes também contou que Alex tem com o Santos um pré-contrato até 2004. A outra metade do passe pertence à Euroexport. O lateral Léo, um dos principais jogadores do elenco santista, é outro que deverá permanecer no clube ano que vem. Quando o atleta soube do acerto do técnico Emerson Leão com o clube, telefonou para o treinador. "Ele gosta de trabalhar comigo e disse que gostaria de continuar trabalhando", contou Leão, nesta quarta-feira, por telefone de Jarinu, onde passou o Natal. "Mas agora, a questão é financeira", prosseguiu o técnico. Segundo o diretor Francisco Lopes, Léo está bem perto de renovar contrato. Lopes mantém contato com o procurador do lateral, Ico Martins, e não escondeu o otimismo. "As negociações estão bem adiantadas". A direção do clube ainda terá muito trabalho pela frente. O desafio é conseguir a permanência na Vila Belmiro de Fábio Costa, Maurinho, Alberto (que têm o contrato se encerrando em curto prazo) e Robinho e Diego (supervalorizados com a conquista do título Nacional). Já o meia Robert, dono do maior salário do elenco (R$ 125 mil), não deverá permanecer em Santos, caso não aceite uma drástica redução nos vencimentos. LEÃO - O técnico Emerson Leão passou o Natal em um sítio em Jarinu. Para o Ano Novo, tem planos mais quentes. "Vou para o Litoral Norte". Leão contou que alugou uma casa em uma das inúmeras praias que ficam entre Santos e São Sebastião, sem revelar qual. Ele explicou que a prioridade, no momento, é renovar os contratos, para depois, caso seja necessário, partir para a contratação de reforços. Ele não reconheceu, mas precisará de um centroavante, já que Alberto, com duas propostas de clubes do exterior (Turquia e Rússia), deverá deixar Vila Belmiro.