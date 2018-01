Santos acerta renovação com David Braz por quatro anos

A diretoria do Santos acertou nesta terça-feira a renovação contratual de um dos principais líderes do atual elenco. O zagueiro David Braz, de 28 anos, assinou novo vínculo por quatro temporadas, até o fim de 2019. Os valores envolvidos na negociação não foram revelados.

Titular absoluto da posição, David Braz celebrou a renovação com o clube da Vila Belmiro e garantiu que mira se tornar ídolo por lá. "Era o meu desejo e estou muito feliz. Todo mundo sabe como é minha história aqui no Santos FC. Quero conquistar mais títulos e me tornar ídolo dessa torcida", disse.

Revelado como uma das grandes esperanças para a zaga do Palmeiras, David Braz demorou para se firmar. Passou por Flamengo e Panathinaikos antes de chegar ao Santos, ao lado do lateral Rafael Galhardo, como moeda de troca em uma negociação que envolveu a ida do meia Ibson para o time carioca.

No Santos, ele também sofreu no início, chegou a ficar afastado e quase foi negociado. No entanto, em meio a lesões de companheiros de posição, recebeu algumas oportunidades entre os titulares, aproveitou e ganhou espaço. Já são 87 jogos e 10 gols pelo clube, pelo qual conquistou o Campeonato Paulista deste ano.