Santos acerta renovação contratual do lateral Zeca até o fim de 2020

Valorizado por uma grande temporada em 2016, o lateral Zeca recebeu o reconhecimento do Santos e assinou nesta sexta-feira a renovação contratual com o clube. A diretoria alvinegra e o jogador chegaram a um acordo e prorrogaram seu vínculo por dois anos, até o fim de 2020 - o anterior ia até dezembro de 2018.

"Primeiro eu quero agradecer a deus pela oportunidade, e estou muito grato ao Santos por este novo vínculo. Estou muito feliz de fazer parte disso, desta história. É uma felicidade imensa, minha e da minha família. Tenho certeza que o Santos e a torcida vão ficar felizes. Vou corresponder em campo", declarou ao site do clube.

Zeca é cria das divisões de base do Santos, ganhou espaço no ano passado, mas se tornou um dos destaques da equipe somente em 2016. Titular absoluto da lateral esquerda, mesmo sendo destro, o jogador chegou à seleção olímpica e ajudou na campanha que deu o primeiro ouro do País nos Jogos, no Rio.

O destaque foi tanto que surgiram as primeiras especulações sobre clubes interessados na Europa, como Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e dois times italianos não revelados. Por isso, a diretoria santista se apressou e chegou a um acordo para renovar o contrato do jogador.

"O Santos representa a minha vida, a minha história, tudo que eu fiz. O Santos me revelou para o futebol. Cheguei na base aqui, sempre tratado com muito carinho e dedicação. Sou muito feliz por fazer parte desta família, a família Santos. Desde as cozinheiras até o jurídico todos fizeram parte da minha vida, espero fazer parte cada vez mais", afirmou Zeca.