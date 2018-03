Santos acerta renovação de contrato de Wesley

O meia Wesley assinou um novo contrato, de quatro anos, com o Santos. Embora tenha despertado o interesse do Palmeiras, segundo revelou o técnico Emerson Leão, o jovem jogador definiu sua permanência na Vila Belmiro - seu compromisso acabava no final do mês de maio. Enquanto isso, o atacante Renatinho deve deixar o Santos. Seu contrato termina na quarta-feira e, aparentemente, não há interesse do clube na renovação. Existe a possibilidade, inclusive, dele ir para o futebol português - Sporting Lisboa estaria interessado. Outro sem contrato é o zagueiro Anderson Salles. Apesar disso, ele participou do treino coletivo desta segunda-feira. A informação do supervisor de futebol do Santos, Ilton José da Costa, é de que o clube tenta acertar a permanência do jogador no grupo. Nesta quinta-feira, o Santos enfrenta o Cúcuta pela Copa Libertadores. O clube pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas-de-final.