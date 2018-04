Santos acredita em nova "decisão" Líder do campeonato, O Santos vai enfrentar Vitória, o 20º colocado, que ainda não está livre do rebaixamento. Mesmo assim, Vanderlei Luxemburgo não quer seus jogadores relaxados, pois a competição está se afunilando e todos os jogos têm de ser encarados como decisão. "Se o Santos fizer sua parte, está tudo resolvido", disse o treinador, lembrando que a partida das 18 horas de hoje na Vila Belmiro será uma partida complicada. "O Vitória vai se fechar, sair no contra-ataque e respeitamos o adversário porque no futebol só se é favorito entre aspas, na parte teórica". Por isso, ele entende que seu time tem de fazer um grande jogo. "Daqui para a frente, cada partida será mais decisiva que a outra". Para o jogo deste domingo, o Santos não contará com o volante Zé Elias, que teve uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda e foi vetado pelos médicos. Ele será substituído por Preto Casagrande, que fará a função de segundo volante, jogando ao lado de Fabinho. "Independente de quem está jogando, não muda muita coisa porque os jogadores têm muita qualidade". Preto Casagrande já formou a dupla de volantes com Fabinho e a última vez que isso ocorreu foi na goleada de 4 a 1 sobre o Figueirense. "Naquele dia, a equipe jogou muito bem e não vai ter problema agora, não". E vencer o jogo de hoje parece ser sua única preocupação. "Campeonato de pontos corrido é complicado e o professor Luxemburgo falou que precisamos abrir uma diferença de pontos para conseguir uma gordurinha para quando precisar queimar. Infelizmente o Atlético-PR não está deixando que isso aconteça". Luxemburgo passou também para seus jogadores que o importante é concentrar as atenções no que deve ser feito, sem se preocupar muito com o adversário e o local do jogo. E Preto Casagrande entendeu o recado: "só dependemos de nós mesmos para conquistar o título e, por isso, vencendo nossas partidas não dependeremos de ninguém". O volante não acredita em jogo fácil, mesmo com a má colocação do adversário: "os jogadores vêm com uma responsabilidade redobrada porque o fato de estar perto da zona de rebaixamento incomoda e mexe com eles". O atacante Robinho concorda e sabe que vai enfrentar outro time que jogará retrancado. "Temos de ter tranqüilidade, valorizar e tocar muito bem a bola". Para ele, o jeito de sair de uma forte marcação é ter paciência. "Com paciência e jogando pelas laterais, temos tudo para vencer em casa, respeitando sempre o adversário". Uma vitória passa a ser quase uma obrigação, entende Robinho: "num campeonato de pontos corridos, todos os jogos são dificeis e precisamos sempre vencer, ainda mais na situação em que estamos, com o Atlético colado".