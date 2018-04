Santos acredita estar próximo da taça O Santos tem uma nova meta: vencer nesta quarta o Internacional em Porto Alegre e sábado o Guarani, em Campinas. Com esses seis pontos, os santistas acreditam que o título será garantido nos jogos da Vila Belmiro. Por conta disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo quer seu grupo concentrado apenas nessas duas partidas, deixando de pensar no Atlético-PR, que se mantém colado na disputa pela liderança. "O Santos não tem que se importar com o Atlético paranaense", disse o zagueiro Domingos, que passa a receita transmitida pelo treinador: "precisamos fazer nosso trabalho, que é ganhar os jogos para ficar sempre em primeiro lugar e não deixar que alguma coisa de fora venha a interferir". O atacante Deivid repete a palavra de ordem na Vila Belmiro: "cada jogo é uma decisão". E acrescenta: já passamos muita coisa para chegar nesse momento e não é agora que vamos deixar a coisa escapar". Segundo o jogador, "se tivermos resultados positivos nos dois próximos jogos e fizermos nossa parte em casa, vamos ser campeões e esse é o nosso objetivo". Para o jogo desta noite contra o Internacional o Santos não terá o goleiro Mauro e o volante Zé Elias, que estão contundidos. Tápia ficará no gol, enquanto Preto Casagrande será o segundo volante, atuando ao lado de Fabinho. Mesmo o adversário estando numa posição intermediária na competição, Luxemburgo determinou respeito. O treinador vai exigir mais uma vez de seus atacantes a marcação da saída de bola, o que tem sido uma das armas do Santos. "A marcação sob pressão vai continuar ocorrendo, pois em todos os times que dirijo ela sempre começa lá na frente. Assim, não é preciso ter três zagueiros e três volantes para marcar e, quando a bola é roubada na defesa do adversário, nosso time fica perto do gol". Esse tipo de marcação tem sido considerado importante para o bom desempenho do ataque santista, o melhor da competição. "Todos participam dessa trabalho", disse o artilheiro Robinho, que roubou duas bolas no jogo de domingo contra o Vitória e que resultaram em gol. Artilharia - O técnico Vanderlei Luxemburgo destacou como importante o fato de Robinho ter tomado gosto pelo gol, mas lembrou que isso tem que acontecer de forma equilibrada. Citou uma jogada em que ele chutou para gol quando deveria ter passado a bola para Deivid, que estava melhor posicionado. "Ele tem que fazer os gols, mas precisa também passar a bola, ser mais participativo". Deivid até conversou com o companheiro sobre essa jogada, mas acha que essas jogadas acontecem. "Ele achou melhor concluir e não foi feliz, mas o importante é que o time venceu". Robinho reconheceu o erro: "chutei quando o melhor era ter passado a bola", comentou, completando: "da mesma forma que errei, podia ter acertado".