Santos adia a volta aos treinos Os jogadores do Santos não irão mais se apresentar na próxima segunda-feira, quando estava previsto o fim das férias do elenco. No final da tarde desta quinta-feira, a assessoria de imprensa do clube informou que as atividades só retornarão à normalidade na quarta-feira, às 16 horas. Coincidentemente, a reapresentação foi marcada para o dia seguinte à reunião do Conselho Deliberativo do clube, que irá discutir e votar as contas do ano 2000. Oferta - Os dirigentes do Santos fizeram uma proposta ao Nova Iguaçu para a compra da outra metade do passe do atacante Deivid, jogador que tem 50% do passe vinculado ao clube carioca. Os santistas agora parecem ter pressa em solucionar esse caso, já que o atleta interessa a um time europeu.