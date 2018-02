Santos adia apresentação de Kléber à seleção brasileira O Santos conseguiu retardar de 20 para 23 de março a apresentação de Kléber à seleção Brasileira para os amistosos contra Chile e Gana, nos dias 24 e 27, respectivamente, na Suécia. Dessa forma, o lateral-esquerdo poderá participar do jogo de volta contra o Gimnasia y Esgrima, em La Plata, na Argentina, quinta-feira da próxima semana, pela Copa Libertadores da América. O Santos também pediu à seleção chilena o adiamento da apresentação do volante Maldonado, mas também não obteve resposta. Vanderlei Luxemburgo deve poupar alguns de seus principais titulares no jogo contra o Ituano, domingo à tarde, em Itu. Após a fácil vitória por 3 a 0 contra o misto do Gimnasia y Esgrima, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, o técnico evitou falar sobre a possibilidade, porém repetiu que o grupo de jogadores é grande para que não seja necessário correr riscos em situações como a atual, com a disputa simultânea de duas competições. Luxemburgo não esconde que o seu principal objetivo no momento é terminar a segunda fase da Copa Libertadores como o melhor classificado para enfrentar o adversário teoricamente mais fraco - o oitavo pior - nas oitavas-de-final e para ter a vantagem de decidir as próximas etapas em casa. Depois de enfrentar o Gimnasia y Esgrima quinta-feira, em La Plata, o Santos vai jogar contra o Defensor Sporting, do Uruguai, dia 5 de abril, em Montevidéu, e encerra a segunda fase recebendo o Deportivo Pasto, da Colômbia, no dia 19 de abril.