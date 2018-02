Santos adia renovação de contrato de Luxemburgo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, negou, nesta quarta-feira, ter recebido duas propostas de renovação de contrato de Vanderlei Luxemburgo e disse que não pode negociar com o técnico e resolver outros assuntos pendentes do futebol antes das eleições de sábado, quando tentará a sua quarta reeleição. O dirigente também admitiu que o clube tenha dívidas, mas sem demonstrar preocupação e falar em números. "Se vendermos Kléber (lateral) recolocaremos a casa em dia", afirmou Teixeira. "Que o Santos descapitalizou o seu cofre é público e notório porque investimos no elenco, formamos uma comissão técnica que está entre as melhores do mundo e não vendemos nenhum jogador nos dois últimos anos. Conseguimos resultados em campo com a conquista do bicampeonato paulista, do vice brasileiro e chegando às semifinais da Libertadores e tudo isso tem um custo", justificou. Em entrevista a TVCom (televisão comunitária de Santos), na tarde desta quarta-feira, Teixeira explicou que nas últimas reuniões que teve com Luxemburgo só se falou sobre o planejamento para 2008. "Era preciso acertar o início das férias, o retorno e detalhes da pré-temporada", disse o presidente santista. Apesar de Luxemburgo ter dito que só aceitará discutir a sua permanência na Vila Belmiro se o atual presidente ganhar as eleições de sábado, em nenhum momento Teixeira assumiu o compromisso de renovar o contrato do técnico. Mas já adiantou que não há a menor possibilidade de Luxemburgo receber uma porcentagem na venda de jogadores, como também não concorda com a criação do cargo de manager por entender que a experiência só deu certo em alguns clubes da Europa e que o futebol brasileiro não está preparado para esse tipo de administração.