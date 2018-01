Santos adia viagem para Sorocaba A temporada que o time do Santos havia programado para Sorocaba foi adiada. Pelo menos até terça-feira, a delegação não deverá seguir para o interior, levando-se em conta a provável alteração no calendário de competições do Campeonato Brasileiro. Mas independente da viagem, a diretoria confirmou a realização do jogo-treino de quarta-feira, em Itu, quando o Santos enfrenta a equipe do Ituano, no Estádio Novelli Júnior. Também foi confirmado o amistoso de sábado, diante do São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, em comemoração ao aniversário da cidade. Enquanto os reforços solicitados pelo técnico Geninho não chegam, os dirigentes santistas romperam o silêncio a respeito do atraso de salários dos jogadores. Em nota distribuída à imprensa, o presidente Marcelo Teixeira garante que o clube efetuou na última sexta-feira, não só o pagamento integral dos salários, mas também o direito de imagem de todos os integrantes do elenco e a comissão técnica do Departamento de Futebol Profissional. "Graças ao trabalho desenvolvido por nossa diretoria, o Santos hoje pode integrar o grupo de clubes do futebol brasileiro que cumpre fielmente com seus compromissos assumidos junto aos atletas", afirmou Teixeira, destacando que os vencimentos referentes até o mês de junho, vencidos em 20 de julho, estão rigorosamente em dia.