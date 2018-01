Santos admite: deixou o rival jogar A decepção dos jogadores santistas com a derrota para o Atlético-MG foi expressada pelo zagueiro Luiz Alberto, para quem o time paulista pecou por menosprezar o adversário e jogar bastante aberto nos 45 minutos iniciais. "Isso aí facilitou para o Atlético, que estava jogando tudo, estava jogando a vida. Eles praticamente mataram o jogo no primeiro tempo". Para o zagueiro, faltou atenção ao Santos. "Deixamos muitos espaços. A gente sabe que tem jogadores velozes, jogadores de qualidade na equipe do Atlético, que sabem fazer gol. O Atlético está nessa situação, mas não está morto. Então vacilamos nisso aí". O técnico Gallo promoveu duas alterações no intervalo para tentar dar mais poder ofensivo ao time. Diego entrou no lugar do lateral-direito Zé Leandro e Geílson foi substituído por Frontini. Ele disse que os desfalques do time não podem servir de pretexto para a derrota. "Não podemos usar isso como desculpa". Luiz Alberto destacou que a equipe da Vila Belmiro buscou reverter a desvantagem no segundo tempo, mas acabou sofrendo o terceiro gol num contra-ataque. "Não foi o resultado que a agente esperava, mas a gente tentar corrigir os erros para a próxima partida contra o Palmeiras em casa". Pelo lado do Atlético-MG, a opinião geral era que o time mineiro fez uma das suas melhores partidas na competição. "Hoje todo mundo jogou bem, todo mundo se destacou", observou o atacante Marques. O estreante Uéslei, autor do segundo gol atleticano, dividiu o mérito com o atacante Catanha. "Foi muito importante, graças a Deus. O Catanha está de parabéns. Fez uma excelente assistência e eu tive a felicidade de marcar um belo gol", comentou o ex-atleta do Bahia, que ontem atuou recuado no meio-campo. "Nosso time está com determinação e muita força de vontade e eu acho que o caminho é esse", comemorou o goleiro Bruno.