Santos adota cautela para contratar O Santos sonha com a volta à Libertadores - de preferência ganhando a Copa do Brasil - mas já se dá por satisfeito se conseguir sair da fila de 22 anos no Paulistão. Contratações? A lista de especulações cresce, mas de peso, mesmo - e de concreto -, só Fábio Costa. Fala-se até em repatriar Alex, Elano, Deivid, Luís Fabiano, entre outros. Mas sem loucuras. Até Luxemburgo fala em buscar revelações. "Todos pensam no dinheiro da venda de Robinho quando o Santos tenta contratar", diz Luxa. Situação bem diferente outrora. Antes do Brasileirão, o vice Norberto Moreira reuniu a imprensa na sala de entrevistas e apresentou três reforços: o goleiro colombiano Henao, o centroavante Fabiano e o meia Luciano Henrique - os dois últimos oriundos do rebaixado Atlético Sorocaba. Sem rodeios, apontou para Henao e profetizou: "Será o nosso goleiro no Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão.?