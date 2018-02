Santos agora admite negociar Diego Diego pode interessar ao Porto, mas até agora a diretoria do Santos não recebeu proposta para ceder esse que é um dos principais jogadores do elenco. Só que desta vez o presidente Marcelo Teixeira admite negociar o meia, pressionado pelo calendário: o clube só terá direito a receber metade do valor acertado se a transferência ocorrer no próximo mês, antes do fechamento das inscrições no futebol europeu. Em janeiro, o atleta estará livre para assinar pré-contrato com outro clube, com a condição de se apresentar em julho de 2005, quando terminará o vinculo com o Santos, que nesse caso nada receberá pela negociação. O pai e procurador de Diego, Djair Cunha, disse nesta segunda-feira que, no momento, qualquer negociação será conduzida pelo Santos. Ele retornou da Europa, mas se apressou em dizer que não foi cuidar da transferência do atleta. Ele tem dito que passará a conduzir o assunto a partir de janeiro, quando a Lei Pelé favorecerá o jogador. Os comentários são de que o Porto estaria oferecendo US$ 17 milhões pelo atleta, que deixou de ser negociado no ano passado por US$ 12 milhões junto ao inglês Tottenham porque Marcelo Teixeira preferiu ficar com o meia. Naquela oportunidade, fez um novo contrato com o jogador, até julho de 2005 e aumentou a participação de Djair Cunha nos direitos federativos de 40% para metade. Nesse caso, uma negociação nos próximos dias pode gerar R$ 8,5 milhões aos cofres santistas. Se tudo não passar de mais uma especulação, como as muitas já ocorridas na carreira de Diego, o Santos pretende conversar novamente com Djair Cunha. "Para nós, o melhor é a negociação agora no meio do ano, pois haveria uma chance de colocar dinheiro em nossos cofres", disse o presidente Marcelo Teixeira. Mas ele tem outra intenção caso o negócio não saia agora: "vamos conversar para uma prorrogação contratual", comentou. Diego, que está numa boa fase no Santos e dia 28 vai se apresentar à seleção que disputará a Copa América, chegou a pedir aos jornalistas que não fizessem pergunta sobre sua transferência para o futebol europeu. "Isso não vai ajudar em nada", comentou. "Ainda não chegou nada ao meu conhecimento e acredito que é mais uma especulação", disse o atleta, diante da insistência dos jornalistas. Ele revelou que seu pensamento está voltado apenas ao Santos. "Estou muito satisfeito aqui, principalmente depois dessa convocação pela Seleção e com o crescimento da equipe no Brasileiro". Ele pretende não alimentar esse tipo de notícia. "Nenhum tipo de boato vai me ajudar, então se houver alguma coisa de negociação, deve ser encaminhado à diretoria, que vai decidir".