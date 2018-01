Santos agora está de olho em Finazzi, da Ponte Preta Finazzi é o 9 da vez no Santos. As negociações devem estar em curso para que o vice-artilheiro do Paulistão, com 11 gols, reforce o time de Vanderlei Luxemburgo no Brasileiro e a partir das oitavas-de-final da Libertadores. O pontapé inicial para o negócio foi dado por Serginho Chulapa, ainda em campo, após a vitória santista por 4 a 2 contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas. O auxiliar de Luxemburgo cumprimentou Finazzi e aproveitou para pedir o número de seu telefone. "Quem não gostaria de jogar no Santos?", disse Finazzi, que tem encontros agendados com dirigentes da Ponte Preta para assinar um novo contrato. Em princípio, sua intenção é disputar a Série B do Brasileiro pelo clube de Campinas, a não ser que haja uma proposta de um clube grande. Como de costume, os dirigentes da Vila Belmiro não se pronunciam sobre possíveis entendimentos. Finazzi tem 33 anos, é paulista de São João da Boa Vista, começou no São Paulo e já atuou por outros 17 clubes. Antes dele, despertaram interesse do Santos centroavantes famosos em atividade no Brasil e no exterior, como Nilmar, Vagner Love, Marcel (que foi para o São Paulo) e Souza (saiu do Goiás para o Flamengo), mas Luxemburgo teve de se contentar com os jogadores que tinha para a posição no ano passado: Fabiano, Jonas, Rodrigo Tiuí, Júnior e Moraes, filho do ex-centroavante santista Aloísio Guerreiro e que contra a Ponte Preta jogou com o nome de Júnior - marcou o quarto gol do time. Luxemburgo e o presidente Marcelo Teixeira admite que ainda falta um atacante de ponta para a equipe, mas a verdade é que o Santos tem se virado bem até agora: lidera o Paulista e seu grupo na Libertadores e, dos titulares, os únicos que não marcaram gols no ano são o goleiro Fábio Costa, o zagueiro Adaílton e o volante de marcação Rodrigo Souto. Até Maldonado, que raramente se aproxima da grande área adversária, e reservas como Carlinhos e Rodrigo Tabata, já deixaram sua marca. Contra a Ponte, quem voltou a marcar foi o meia Cléber Santana, que fez um de pênalti depois de passar quatro jogos em branco.