Santos agora pensa na Libertadores O técnico Leão começa nesta segunda-feira a preparar o Santos para a partida de quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o El Nacional, do Equador, válida pela Libertadores da América. O treinador tem um problema para escalar o time, pois Renato deixou o gramado na tarde de sábado (na vitória contra o Figueirense por 2 a 0, pelo Brasileiro) com fortes dores no tornozelo esquerdo. Renato começou o tratamento ainda no sábado, mas uma segunda avaliação será feita na manhã de segunda -estão previstos treinos em dois períodos. Ele tem dois dias para se recuperar e se não reunir condições de jogo, Leão dispõe de Fabiano para ocupar a vaga. Fabiano possui um estilo semelhante ao titular Renato, já que é eficiente no desarme e não decepciona quando vai ao ataque. O jogador, entretanto, está com conjuntivite desde sexta-feira e depende de uma melhora para ser aproveitado. A conjuntivite, em seu tipo mais agressivo, demora oito dias para ser eliminada. Se Fabiano não reunir condições, Alexandre é outra alternativa. O ambiente mudou bastante em Vila Belmiro depois da vitória diante do Figueirense. "Me sinto satisfeito em voltar a vencer", repetiu um aliviado Leão. O Santos vinha de três partidas sem vitórias no Brasileiro, o que incomodava a todos -comissão técnica, jogadores e diretoria. O centroavante Ricardo Oliveira também não escondeu a alegria. Sem marcar há três jogos, ele fez um gol (o segundo), após perder um pênalti. "Logo depois de bater o pênalti, a torcida gritou meu nome, me incentivou", disse. "Nesse momento, tive certeza que o gol sairia.? Saiu, o que deixou Ricardo Oliveira mais leve. "Tirei um peso das costas.? Elano deu conta do recado em sua nova posição. Leão o improvisou na lateral-direita e ele teve uma excelente atuação. Fez um gol e participou do outro. "Me sinto feliz", disse. Mas Leão não o efetivará. "Se amanhã o Santos enfrentar um time com um ponta-esquerda fixo, mais habilidoso, nós faremos mudanças.? O treinador quis dizer que Elano ainda necessita aprimorar a marcação.