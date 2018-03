Santos aguarda ansioso o Corinthians A diretoria do Santos confirmou para este sábado, às 15h30, na Vila Belmiro, o amistoso contra o Corinthians. O técnico Emerson Leão considera a partida o mais importante teste para a equipe, que estréia dia 10 de agosto no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo-RJ, também no Estádio Urbano Caldeira. Sem participar de competições oficiais há mais de três meses, o time já realizou três amistosos. Sábado, enfrentou o Glasgow Rangers, em Nova York, vencendo por 1 a 0. Nesta quinta-feira, às 15h30, o Santos participa de jogo-treino contra a Ponte Preta. A entrada será dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Para o atacante Fabiano Souza, "os jogadores da Ponte já se conhecem há algum tempo e a equipe encontra-se bastante entrosada". Com o objetivo de observar melhor a equipe, o treinador vai escalar um time no primeiro tempo e outro no segundo. "Nossa preocupação é com o Corinthians, no sábado, por se tratar de um amistoso." Reforços - O volante Alexandre, de 21 anos, ex-Guarani, que assinou contrato nesta quarta-feira com o Santos, por 12 meses, já se integrou aos treinos da equipe e deve ser escalado neste sábado. Após apresentação ao time, ele já participou dos treinamentos, a fim de buscar um entrosamento mais rápido com o time. "É um sonho pessoal e da minha família vestir a camisa do Santos, já que 80% dos meus familiares são torcedores santistas", afirmou Alexandre, durante apresentação no CT Rei Pelé. Depois de trazer o volante, Leão espera que a diretoria resolva logo a contratação de mais um meia e de um atacante, que devem ser anunciados nos próximos dias. O treinador acha que dificilmente Robert, que se encontra emprestado ao São Caetano, retorne à Vila Belmiro, tornando-se extremamente urgente a vinda de um meia.