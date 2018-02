Santos aguarda nova proposta por Diego O Santos continua aguardando uma nova proposta do Porto pelo futebol de Diego e nesta terça-feira foi um dia de silêncio na cidade, com os dirigentes evitando falar sobre o assunto. De Portugual, chegou a informação que faltam pequenos detalhes para o meia Raul Meireles se transferir para o Porto. Ele atua no Boavista e foi um dos destaques da última temporada do futebol português. A informação é de que os santistas pediram 10 milhões de euros para liberar o atleta e os portugueses fizeram uma proposta menor, não havendo acordo. Na quarta-feira passada, o presidente do Porto, Pinto da Costa, havia informado que Diego não era uma prioridade de seu time, mas as negociações não foram ainda encerradas.