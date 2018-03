Santos aguarda proposta escocesa A diretoria do Santos aguarda com expectativa a proposta financeira do Glasgow Rangers, que se mostrou interessado em contratar o lateral Léo e o meia Diego. Segundo informou nesta segunda-feira o diretor de Ftebol Francisco Lopes, os dirigentes do time escocês, que enfrentou o Santos sábado, em amistoso internacional nos Estados Unidos, perdendo por 1 a 0, deverá encaminhar oficialmente nesta terça-feira, via fax, oferta para transferência dos dois atletas santistas. Os valores da negociação, segundo Lopes, seriam os seguintes: US$ 6 milhões a US$ 7 milhões pelo meia Diego, livres de qualquer despesa, incluindo os 40% que o pai do jogador possui pelo atestado liberatório, e entre US$ 3 milhões a US$ 4 milhões por Léo. Enquanto Diego mostrou-se comedido nas manifestações sobre a provável transferência para o futebol europeu, o lateral Léo não negou a sua satisfação em jogar na Escócia. "Se a proposta se concretizar, não tenho dúvidas em me transferir para o time que é vice-campeão escocês", disse. Depois da excursão de sábado, o Santos retorna nesta terça-feira aos treinamentos, objetivando preparar-se para mais dois amistosos: nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, e na semana que vem contra o Corinthians, em data ainda a ser definida, em partida que será realizada na capital.