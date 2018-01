Santos aguarda recuperação de Léo Depois da temporada de preparativos em Sorocaba e do amistoso realizado sábado no ABC, o elenco do Santos reapresentou-se nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé. O atacante Júlio César, autor do único gol do Santos diante do São Caetano, vem apresentando boa recuperação e deve ser confirmado para o jogo de quinta-feira, na Vila Belmiro, diante do Santa Cruz. A preocupação maior do técnico Geninho é quanto ao lateral-esquerdo Léo, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O médico Carlos Braga acha que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação. "Antes de 48 horas é difícil fazer qualquer prognóstico", argumentou, lembrando que o atleta deixou o Estádio Anacleto Campanella no sábado com o joelho bastante inchado.