Santos ainda é uma incógnita para amanhã Explosão de alegria ou lágrimas pelo fracasso? Só quando o Santos entrar em campo, amanhã, às 21h40, para enfrentar o Cruz Azul, do México, será possível saber como vai se comportar o jovem time de Júlio Sérgio, Diego e Robinho, que embora seja o campeão brasileiro, carece de maior experiência internacional, diante da alta responsabilidade de jogar com a obrigação de obter a vaga para as semifinais da Copa Libertadores, na Vila Belmiro com lotação total. Será o Santos aplaudido de pé pelos torcedores do América de Cali, na Colômbia, ou aquele que por pouco não foi superado pelo fraco Nacional, do Uruguai, dentro de casa? A equipe vai precisar de muito equilíbrio emocional para conseguir a vitória simples para passar à próxima fase, ficando perto do título mais importante dos últimos 40 anos. Se houver empate no tempo normal, a decisão será na cobrança de pênaltis. O clima entre os torcedores é o de ?já ganhou". Apesar do aumento oportunista no preço dos ingressos, ao meio dia de hoje já haviam terminado todos os bilhetes de arquibancada e de cadeiras numeradas, mas mesmo assim muita gente permaneceu na fila em volta do estádio, por mais um bom tempo, na esperança de que novos lotes de entradas fossem colocados à venda. Restam apenas alguns ingressos para sócios (donos de cadeiras e de camarotes) e para estudantes. Os portões da Vila serão abertos às 19h para evitar que se repita o tumulto do jogo contra o Nacional, do Uruguai, quando mais de dois mil torcedores ficaram do lado de fora, mesmo estando com ingressos. O técnico Leão decidiu manter Júlio Sérgio no gol - Fábio Costa nem foi levado para a concentração - e fazer segredo quanto a zaga-central, a lateral-direita e o comando do ataque. Pelo que se viu no curto coletivo de hoje cedo, no CT Rei Pelé, devem jogar Wellington no lugar de Reginaldo Araújo, Pereira ao lado de Alex e William na frente, com Robinho. A volta de Elano ao meio-de-campo está confirmada. O time não treinou cobranças de pênaltis. "Fábio Costa foi liberado pelos médicos para treinar, mas quem decide se ele joga ou não sou eu. Prefiro não arriscar porque Fábio sofreu uma lesão muscular", disse o técnico, para justificar a não escalação do herói da classificação às quartas-de-final da Libertadores, ao defender três pênaltis contra o Nacional, após os empates por 4 a 4, em Montevidéu, e 2 a 2 no tempo regulamentar, na Vila Belmiro. Quanto a André Luís, ele disse que percebeu uma expressão de dor do zagueiro durante o aquecimento, quando ele bateu na bola. O estranho é que mesmo não tendo treinado hoje cedo, e sido considerado fora do jogo, André Luís foi para a concentração. À exceção de Elano, o time do treino foi o que terminou o jogo de domingo contra o Internacional. "Mas isso não quer dizer que será o que vai iniciar a partida de amanhã", explicou Leão. Ele disse que deixou Wellington na lateral e Pereira na zaga para que ambos se entrosem com os companheiros. "São opções que estão sendo criadas." Demonstrando cuidado para não aumentar a ansiedade dos jogadores, Leão qualifica o jogo com o Cruz Azul tão difícil quanto aos dois contra o Nacional e as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. "O Cruz Azul fez de tudo para se classificar na Liga Mexicana, mas caiu com a derrota por 4 a 1 diante do Chivas. Agora, se sente na obrigação de dar uma resposta na Libertadores. Eles estão sofrendo o que mesmo que nós sofremos na semana passada, só que ainda tivemos uma adversidade extra, que foi a altitude." Porém, Leão não arrisca considerar o seu time o favorito. "Vamos ter algumas vantagens porque estaremos na nossa casa, ao nível do mar e sem dificuldade para respirar. Temos que fazer fluir o nosso jogo durante os 90 minutos, mas sem a preocupação de mostrar a técnica que sempre marcou as nossas vitórias. Há momentos que apenas isso não é o bastante. É preciso superação", concluiu. O time provável para amanhã: Júlio Sérgio; Reginaldo Araújo, Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e William (Douglas).