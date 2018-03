Santos ainda espera por Deivid Deivid deve ser a grande ´novidade´ da equipe do Santos no jogo de domingo, contra o Corinthians. A recuperação do atacante nos três dias em que ele está sendo submetido a tratamento fisioterápico em Jarinu, onde o time está treinando, surpreendeu o médico da equipe, Antonio Carlos Taira. "Confesso que a recuperação está evoluindo mais rápido do que esperávamos", afirmou. "Hoje diria que o jogador ainda não tem condições de jogo. Mas considerando a velocidade da evolução e o tempo que ainda temos para recuperá-lo, posso dizer que estamos otimistas." O que preocupa mais é a torção no joelho direito. A lesão comprometeu o ligamento medial, região que necessita de cuidados mais intensos. "Por isso que trouxemos todo um aparato de fisioterapia para atendê-lo aqui. Se não tivéssemos esperanças de recuperá-lo a tempo, não teríamos feito nada disso", observou o médico. Já o problema no dorso do pé direito, resultado de uma pancada com o Otacílio, deixou de preocupá-lo. Apesar do otimismo de Taira, o técnico Geninho prefere manter ´um pé atrás´. Pelas freqüentes conversas que diz ter com Deivid, ele afirma que acha pouco provável sua recuperação. No entanto, deixa escapar que se o médico lhe disser que Deivid está apto a jogar, pode escalá-lo mesmo que ele não participe do coletivo marcado para amanhã à tarde. "Mas ainda vou investir mais tempo estudando as possibilidades que tenho para o lugar dele", disse Geninho. A dúvida tem três nomes: Caio, Rodrigão e Júlio César. "O Elano está praticamente afastado dessas opções", observou. A má notícia de hoje foi a forte entorse do atacante André Dias. Numa corrida de alongamento, sozinho, ele virou o tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos uma semana. Personagem - Serginho Chulapa protagonizou diversas histórias pitorescas na época em que era jogador de futebol. Hoje, como auxiliar técnico do Santos, ele continua se destacando no campo, só que desta vez comandando, ao lado de Geninho, os treinos técnicos da equipe. A nova função do ex-atacante prova que o velho ditado que diz "o mundo dá voltas" é verdadeiro. Famoso pelo jeito desengonçado de jogar e os chutes ?de bico´, Serginho hoje orienta os jogadores de como bater na bola, como aconteceu hoje à tarde. Frases do tipo "vê se pelo menos acerta o gol" são comuns nas orientações aos atletas.