Santos ainda fará cortes no elenco São 37 jogadores treinando no elenco profissional do Santos. E Oswaldo de Oliveira já deixou claro que quer trabalhar com, no máximo, 30. "Não diria que está havendo um vestibular, porque não gosto de rotular as coisas dessa maneira. Mas é claro que há, sim, uma concorrência de aspirações", afirmou o treinador. O período é de testes e apresentações. Esta é a primeira semana de treino de Oswaldo no comando do Santos. Sem conhecer a grande maioria do elenco, o técnico pediu ao presidente Marcelo Teixeira para dar uma olhada nos jogadores dos juniores - são 11 já treinando entre os profissionais. O dirigente, que vem repetindo que sua prioridade é apostar na base, adorou a idéia. O inchaço no elenco, porém, não é causado só pela garotada. Há uma série de jogadores que já atuaram na equipe principal, fracassaram, foram emprestados e agora retornaram ao clube. É o caso do zagueiro Pereira, do meia Jérri e do atacante Douglas. No total, o Santos tem hoje quatro goleiros, três laterais, nove zagueiros, cinco volantes, nove meias e sete atacantes.