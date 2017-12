Santos ainda não liberou Dodô Até o final da tarde desta terça-feira, o Santos não havia liberado Dodô para atuar no Grêmio, pois o acordo entre os clubes não havia sido fechado. Os gaúchos oferecerem R$ 400 mil pelo empréstimo do atleta, mas os santistas querem US$ 400 mil, mais que o dobro, além de fixar o preço do passe. Dodô deverá ficar um ano em Porto Alegre e, ao final do contrato, será o dono de seu passe. O jogador custou aos santistas US$ 5,5 milhões, em 99.