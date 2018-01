Santos ainda procura culpados O primeiro dos 17 dias sem jogar (o Santos só retorna aos gramados dia 12 de março, contra o El Nacional do Equador, pela Copa Libertadores da América) foi de trabalho dobrado para os jogadores, com treinos cedo e à tarde. E de mais críticas aos juízes, principalmente Paulo César de Oliveira, que deixou de marcar um pênalti em Ricardo de Oliveira no jogo contra o São Paulo, na Vila Belmiro. O técnico Leão se recusou a comentar a ´marmelada´ do Morumbi. "Não vou falar nada contra São Paulo ou Santo André. O problema foi a tabela." Ele ainda não esquece dos erros de arbitragem contra o seu time. "Não estamos fora por incapacidade. Tudo começou no jogo de estréia, contra o Santo André, e foi completado no último, contra o São Paulo", chegando a insinuar uma possível vingança pelo fato de o Santos ter vetado juízes paulistas em seus jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Corinthians. Leia mais no Jornal da Tarde