Santos ainda procura outros reforços Enquanto convive com a ameaça constante de perder jogadores como Robinho, Deivid e Léo, o Santos continua atrás de reforços. O próximo a chegar à Vila Belmiro deve ser o zagueiro Altair, da Portuguesa. Gallo conheceu o jogador em sua curta passagem pelo Canindé. "Não tem nada certo", revelou o treinador, admitindo que Altair é um jogador que interessa ao Santos. "Ele é rápido, tem um bom passe." Outro atleta que interessa é o meia Elton, revelado pelo Grêmio e que pode ser trocado pelo zagueiro Domingos. Esses novos alvos do Santos mostram que o clube não procura grandes estrelas para reforçar o elenco para o Brasileiro. Na semana passada, foram apresentados três jogadores que atuaram por times do interior no Campeonato Paulista: Luciano Henrique, Fabiano e Danilinho. Enquanto contrata reforços, o Santos está promovendo jogadores das categorias de base, a exemplo do meia Edmilson, que entrou no jogo de domingo contra o Paysandu no lugar de Zé Elias e foi muito bem. "Ele deu boa cadência ao time, marcou um gol e, com apenas 17 anos, é um jogador de futuro que tem muito a dar pelo Santos", elogiou o técnico Gallo.