Santos ainda sonha com volta de Renato A presença de Cláudio Guadagno, procurador de Renato, nesta quinta-feira à tarde no CT Rei Pelé fez surgir a especulação de que o volante poderia estar voltando ao clube, já que ainda não acertou sua transferência para o Bayern Leverkusen. A informação não foi confirmada nem por Cláudio nem pelos dirigentes, mas há a possibilidade de conversações nesse sentido serem iniciadas se o atleta não for mais para a Alemanha. Ele tem revelado que gostaria de uma definição sobre seu futuro nos próximos dias, para se incorporar à seleção brasileira que disputará a Copa América, dia 28, sem se preocupar com isso. Nesta quinta-feira, Vanderlei Luxemburgo comandou coletivo e dedicou atenção especial ao trabalho da defesa. Parou várias vezes o treino para orientar os zagueiros e exigiu muito de seus jogadores, para evitar erros de marcação. Domingos treinou no time titular e deve começar jogando domingo contra o Internacional, na Vila Belmiro, e Pereira, que não havia jogado em Salvador por estar suspenso, estará de volta ao banco de reservas. "Entrar num jogo importante como esse não me assusta, pois estava à espera dessa oportunidade", disse Domingos, explicando que vai jogar com humildade. Luxemburgo quer ainda a saída mais rápida da bola do meio-de-campo para o ataque e Ricardinho - que também fará sua estréia na Vila Belmiro - ficará com a responsabilidade de dar velocidade ao jogo, com Diego atuando mais à frente, bem próximo dos atacantes Robinho e Deivid. Sem poder contar com os quatro jogadores contratados esta semana, o treinador está com o time praticamente garantindo, devendo ainda promover novos treinamentos nesta sexta e sábado para aperfeiçoar as jogadas. Desde esta quinta, os jornalistas estão mais longe dos jogadores. É que foi armada uma cerca no corredor de entrada e colocado um toldo para impedir que os atletas sejam filmados e fotografados nas proximidades do vestiário e a caminho da sala de massagem. Na Vila - A última partida disputada pelo Santos na Vila Belmiro foi no clássico contra o Palmeiras, em que o time foi goleado por 4 a 0. Esse mau resultado ainda não saiu da cabeça dos jogadores e serve de motivação para uma vitória frente ao Internacional. "O time está crescendo, rendeu bem contra o Vitória e espero que faça uma boa partida dentro de casa", disse o volante Claiton, que conta com os três pontos para a equipe encostar um pouco mais nos líderes do campeonato. Mas Claiton destacou que o Inter está bem na competição. "Eles vêm de uma vitória muito boa contra o Atlético Mineiro e vão querer somar pontos. Por isso, temos de entrar atentos e forte, sabendo das dificuldades, para a aproximação dos líderes." O jogador nem pensa num empate. "Um resultado desse em casa não ajuda e temos que lutar é pela vitória, pois agora estamos só com a cabeça no Brasileiro e a meta é entrar entre os quatro primeiros e depois lutar pelo título."