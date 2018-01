Santos ainda sonha em manter Robinho Como um time que no final do jogo parte para o tudo ou nada, o Santos tenta as últimas jogadas para não perder sua maior estrela, o atacante Robinho. Poucos acreditam que o resultado atual seja revertido e o Real Madrid deve mesmo ganhar essa disputa, mas até que o contrato seja assinado, algumas coisas podem ocorrer. O presidente Marcelo Teixeira sabe que não tem como resistir ao assédio do Real, que já considera Robinho seu patrimônio, devendo se apresentar em julho. "Financeiramente, é muito difícil concorrer com o mercado europeu", disse o dirigente, que busca outras alternativas para manter o jogador na equipe. "Queremos tornar viável uma situação que dê conforto ao atleta para que ele não pondere só em termos financeiros", disse Teixeira, acenando com a esperança de que Robinho se convença de que o caminho mais curto para disputar a Copa do Mundo é continuar jogando pelo Santos. Quando o assédio cresceu no final do ano passado, Marcelo Teixeira chamou os atletas e seus representantes e fez um acordo prorrogando o contrato de Robinho até janeiro de 2008, aumentou o salário e ainda cedeu 10% dos direitos federativos ao procurador Wagner Ribeiro. A condição era de que o novo compromisso fosse cumprido e que o atacante só deixasse a Vila Belmiro quando obtivesse o grau maior de valorização, depois da Copa do Mundo. Nessa negociação, o Santos chegou ao máximo do que poderia oferecer a Robinho, tendo permanecido com 60% dos direitos federativos do atacante. Com isso, fica difícil um novo acerto financeiro, já que, segundo informou recentemente que o atleta está ganhando mais do que Diego no Porto. Foi a partir dessa dificuldade que Teixeira se interessou em abrir mão de direitos de publicidade para que o atleta faça contrato de publicidade que aumente sua renda e fique na Vila Belmiro. O acordo fechado no ano passado não adiantou muito porque os entendimentos continuaram entre os representantes de Robinho e os dirigentes do Real Madrid, o que aborreceu o presidente. Não se sabe em que estágio se encontra a negociação entre o procurador do atleta e o clube espanhol e um pré-contrato pode já estar acertado para a liberação do atacante em julho. A informação vinda da Espanha é que o clube pagaria 18 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo. Da parte do Santos, Marcelo Teixeira procura ganhar tempo, sabendo que o jogador só sai do clube se houver sua concordância. Ele tem a seu favor o contrato que prevê multa rescisória de US$ 50 milhões. Fora isso, pode não concordar com os valores, exigir pagamento da parte do clube à vista, mas será muito difícil segurar Robinho na Vila. Dentro desse quadro, o episódio da saída de Diego começa a se repetir. O jogador já havia acertado sua ida para o Porto, Teixeira relutou até o fim em cedê-lo, chegando no último momento a cobrir a proposta salarial do clube português e só desistiu quando o jogador disse que não mais queria jogar no Santos. Diego já estava de passagem comprada para Portugal e embarcou logo depois de ter recusado a última oferta. Além de receber sua parte normalmente, o que presidente santista conseguiu foi encurtar o prazo de pagamento. Sem cacife para segurar Robinho, resta a Teixeira torcer para que um contrato milionário de publicidade mantenha o jogador no Brasil. Ou que o craque se convença de que chegará mais fácil à Copa do Mundo jogando pelo Santos do que pelo Real Madrid.