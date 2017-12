Santos ainda tem gente motivada O Santos já esqueceu o Brasileiro e começa a reformular o elenco para 2006. Mas alguns jogadores do time ainda estão motivados para os três jogos que faltam para encerrar o campeonato. Esse é o caso do meia Rossini e do lateral Carlinhos, dois jovens que não querem perder a oportunidade recebida do técnico Nelsinho Baptista. O goleiro Mauro e o meia Luciano Henrique, mesmo mais experientes, estão na mesma situação. "Alguns jogadores já pensam no futuro e eu penso em mostrar cada vez mais meu futebol para que possa me manter na equipe e nos planos do professor Nelsinho para 2006", admitiu Luciano Henrique, um dos titulares do Santos no empate por 0 a 0 com o Paraná, quarta-feira à noite, no Pacaembu. "Todo mundo se dedicou, todo mundo correu, mas precisamos melhorar bastante porque não foi o resultado que a gente esperava." "Meu objetivo é permanecer no grupo para disputar o Paulista", revelou Luciano Henrique. "O professor Nelsinho está fazendo essa observação, poupou alguns jogadores que ele já conhece a qualidade e, apesar de ter 26 anos, estou na batalha junto com a rapaziada. Como não tenho meu nome formado no futebol, quero conseguir isso no Santos." O goleiro Mauro vive situação parecida. Ele retomou a condição de titular depois da derrota humilhante para o Corinthians, por 7 a 1. E na volta, sofreu quatro gols no confronto com o Inter. Mesmo assim, continuou na vaga de Saulo contra o Paraná e foi bem, defendendo até um pênalti. "Eu estava devendo uma atuação dessa, ainda mais depois de termos sofrido duas derrotas vergonhosas no campeonato?, afirmou Mauro, que ficou na reserva durante um bom tempo. "Estou trabalhando para permanecer no gol. Respeito o Saulo, que é um jovem goleiro, mas eu também tenho minhas qualidades e vou fazer o melhor possível nesses últimos três jogos." Novatos - Aos 20 anos, Rossini entrou no jogo contra o Paraná e agradece a oportunidade dada por Nelsinho Baptista. E avisa: não pretende desperdiçar essa chance. "Tenho de trabalhar bem para que possa estar no elenco do ano que vem", disse. Já o lateral-esquerdo Carlinhos, de 18 anos, é considerado uma promessa na Vila Belmiro, mas ainda não conseguiu se firmar como titular por conta de uma contusão que o manteve um longo período fora dos campos. Agora, tem sua chance nessa reta final do Brasileiro. "A oportunidade está aparecendo e tenho de agarrá-la, seja o momento bom, seja o momento difícil", explicou o jogador.