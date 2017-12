Santos ainda tenta esquecer a eliminação diante do Grêmio

Os jogadores do Santos lutam para esquecer a eliminação na Copa Libertadores da América, mas admitem que o reencontro com o Grêmio, sábado, na Vila Belmiro, trará as recordações à mente, num momento em que a equipe precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Está difícil desligar e esquecer a desclassificação, principalmente agora que vamos voltar a enfrentar o Grêmio. A gente pensa na partida de sábado e logo vem a recordação dos dois jogos. Pelo menos o da volta traz boas lembranças, porque vencemos [por 3 a 1, na Vila]", disse o lateral-direito Alessandro. "E o jogo vai ser difícil porque o Grêmio parece não ter sentido as derrotas nas finais da Libertadores, tanto que ganhou o clássico com o Inter [no último domingo, por 2 a 0]." Os santistas reconhecem a queda de produção da equipe, com a eliminação e a perda de seu melhor jogador, Zé Roberto, que acertou retorno ao alemão Bayern de Munique. Mas sabem que, se a reação não começar logo, a situação no Brasileiro vai ficar perigosa. "Venho batendo sempre na mesma tecla: o campeonato é equilibrado e todos os jogos são difíceis. Se não reagirmos logo, mais à frente as coisas vão se complicar ainda mais", analisou Rodrigo Souto. O volante ficou satisfeito com a decisão do STJD de liberar a venda de ingressos para o jogo de sábado na Vila Belmiro, mas disse que só a torcida não vai poder fazer muito. "Cabe a nós jogadores, em campo, conseguirmos bons resultados", acrescentou. Reforços Ao contrário do que disse na coletiva após a derrota contra o São Paulo, Luxemburgo teria dito aos dirigentes que, se não forem contratados pelo menos dois bons jogadores, pouco se pode esperar do time. O técnico procura não bater de frente com o presidente Marcelo Teixeira, que sonha com um milagre como o de 2002, quando surgiram Diego e Robinho na mesma geração, mas sabe que não há nenhum garoto pronto para entrar no time e resolver. Para complicar ainda mais, até jogadores que estavam bem no Paulistão caíram muito de produção. Um deles é Marcos Aurélio, que parou de fazer gols e tem sido substituído em todos os jogos. Moraes, o autor do gol do bicampeonato paulista, e Renatinho, que marcou duas vezes no jogo de volta contra o Grêmio, pouco fizeram para garantir um lugar no time titular. A esperança é que o experiente Kléber se torne a referência no ataque. O problema é que o grande reforço para o Brasileiro ainda não tem data para se apresentar e começar a treinar - a última informação é que o jogador deixou São Luiz, onde passava férias, passou por São Paulo e viajou para o México para tratar de assuntos particulares. Ainda há o risco de ele só poder jogar depois de 3 de agosto, em obediência à uma resolução da diretoria da CBF para os jogadores que estão com contrato no exterior. O acordo dele com o Necaxa, do México, termina no sábado.