Santos: Alex pode estar indo embora Está chegando ao fim o ciclo do zagueiro Alex na Vila Belmiro. Representantes de um clube europeu estão no Brasil desde quinta-feira à noite e a negociação está indo bem, podendo ser concluída até este domingo. O mais provável é que Alex seja vendido e fique até junho para disputar a Copa Libertadores, mas ainda há uma pequena possibilidade de ele ir embora agora. O nome do clube que está para levar Alex é mantido em sigilo por Giuliano Bertolucci, procurador do zagueiro. "O pessoal me pediu para não dar o nome enquanto o negócio não estiver fechado." Mas ele deixou escapar uma dica importante sobre o país em que o zagueiro deverá jogar. Quando perguntado se haveria tempo de a negociação ser concluída antes do fechamento do mercado de contratações - na Itália o prazo termina hoje às 13h (10h de Brasília) -, ele disse que o mercado foi prorrogado até segunda-feira. Essa é a data do fechamento das inscrições na Espanha e em Portugal. Quando estava no Chile com a Seleção Sub-23, Alex declarou que gostaria muito de ir jogar no Real Madrid - que precisa de um zagueiro - e que, se dependesse de sua vontade, deixaria a Vila logo. E em Lisboa a informação é de que o Benfica está procurando um zagueiro no Brasil. Giuliano Bertolucci também é o procurador de Luisão, que defende o clube português. A questão do prazo só terá valor se o Santos aceitar liberá-lo agora, o que está difícil. "O Santos está colocando como condição para fazer negócio ficar com o Alex até junho", disse o empresário, que é dono de 50% de seus direitos federativos.