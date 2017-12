Santos altera o esquema em Campinas O Santos joga suas últimas esperanças de disputar uma vaga na Libertadores na partida desta quarta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas. Uma derrota será fatal para os planos santistas e Nelsinho Baptista vai promover mudança radical com a entrada de Gavião, formando a equipe no 3-5-2, além de ter procurado trabalhar o lado psicológico do grupo, que é sua grande preocupação. ?O lado emocional da equipe preocupa. Ela teve uma melhora física, tem correspondido, mas é preciso acreditar um pouco mais na gente, um pouco mais no nosso time, ser um pouquinho mais agressivo e, na hora que tiver o adversário na mão, realmente definir?, disse o técnico. Nelsinho atribui esse desgaste emocional à obrigação de vencer. ?Esse é um adversário que temos de saber enfrentar porque, a partir do momento em que o time entra em campo com a obrigação de vencer, tem de se controlar muito, tem de saber agir de acordo com as necessidades do jogo?. Desta vez, o treinador reclamou dos desfalques, que obrigam a mudanças constantes na equipe. ?Nunca tivemos o grupo todo à disposição e isso atrapalha, mas estou satisfeito com o que pudemos fazer. Não pelos resultados, mas pelo que fizemos aqui dentro?. A situação não vai ser diferente no jogo contra a Ponte Preta. Não vai poder contar com Luís Alberto e Luciano Henrique (ambos contundidos); Kleber, Giovanni e Luizão (suspensos). Para não ser surpreendido pelo adversário, Nelsinho resolveu alterar o esquema tático para o 3-5-2. Hallison volta para o banco e Rogério reassume a posição ao lado de Ávalos e de Gavião, que atuará como terceiro volante ou líbero. A marcação pelo lado esquerdo ficará com Wendel, que substituirá Kleber. O meia Léo Lima deixa o time e Ricardinho será o responsável pela armação das jogadas de ataque.