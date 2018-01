Santos analisa que o empate foi bom Atlético-MG e Santos não passaram de um empate sem gols, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de chegar ao segundo empate consecutivo nesse início de competição, os jogadores do Peixe consideraram o resultado satisfatório, diante das circunstâncias da partida. O time da Vila Belmiro atuou, praticamente, com um jogador a menos a maior parte do jogo, após a expulsão do meia Nenê, na metade do primeiro tempo. Ele colocou a mão na bola minutos depois de receber um cartão amarelo. "Tivemos chance de chegar ao gol em duas ou três oportunidades. Mas, num momento de intranqüilidade, o Nenê tomou o cartão vermelho ao colocar a mão na bola, e isso fez com que alguns setores do time ficassem mais sobrecarregados. Porém, apesar da atitude do jogador, isso não significa que ele perderá seu espaço no time. Afinal, o Santos provou mais uma vez a força de seu conjunto. Apesar de que, o Fábio apareceu em alguns momentos com defesas excepcionais", explicou o técnico Emerson Leão, que comparou a partida no Mineirão com uma disputa de xadrez, em que o único erro do Peixe foi a expulsão de Nenê. Intranqüilo na partida, o meia Nenê lamentou a sua expulsão e agradeceu aos companheiros o esforço pela conquista do empate em Belo Horizonte. "O jogo ficou muito complicado hoje, principalmente após a minha expulsão. Mas isso acontece e já pedi desculpas e agradeci aos companheiros pela superação na partida e pela conquista de um ponto", revelou. Em tarde inspirada, o goleiro Fábio Costa chegou a acreditar que o time sairia com uma vitória do Mineirão, mesmo com um jogador a menos. "O Atlético teve mais volume de jogo e reteve a bola por mais tempo. Porém, a nossa defesa se fechou bem e obrigou os jogadores do Atlético a chutar de fora da área, facilitando um pouco o meu trabalho. Como não conseguiam entrar na nossa defesa tabelando, pensei que num contra-ataque poderíamos chegar ao gol e à vitória, mesmo com as dificuldades que enfrentamos", afirmou. Para o meia Renato, o Santos saiu de Belo Horizonte com um sentimento de vitória. Segundo o jogador, o Atlético pressionou muito e teve boas chances para marcar, obrigando os jogadores do Peixe a se desdobrarem nos minutos finais da partida. "Poderíamos ter saído do Mineirão com uma derrota e com nenhum ponto. Mas, conquistamos o empate com sabor de vitória e levaremos para Santos um ponto ganho fora de casa, que é fundamental nessa competição", apontou.