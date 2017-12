Santos antecipa férias de 9 jogadores O Santos antecipou, nesta terça-feira, as férias de nove jogadores, sendo que poucos deverão voltar a jogar pelo time no ano que vem. Além dos quatro suspensos - Giovanni, Paulo César, Geílson e Fabinho -, outros cinco que faziam tratamento médico foram liberados para o descanso: Zé Elias, Ávalos, Kleber, Gavião e Mauro. Outro atleta deixou o clube em definitivo nesta terça: Elton conseguiu licença sem remuneração até o final do ano e vai se apresentar ao espanhol Alavés. Com a decisão, só permanecerão treinando esta semana os jogadores que serão relacionados para o jogo de domingo contra o Figueirense, em Florianópolis. É que Serginho Chulapa quer a concentração máxima para essa partida, mesmo que seja só para o cumprimento da tabela. ?Queremos a vitória para encerrar da melhor forma possível a temporada?, comentou o treinador. Da lista dos dispensados previamente para as férias, poucos voltarão. É que pelo menos 11 jogadores terão contrato vencendo no final de dezembro, quando muitos não serão renovados. Os onze jogadores com o compromisso chegando ao fim são Henao, Mauro, Saulo, Paulo César, Ávalos, Zé Elias, Flávio, Fabinho, Elton e Frontini e Ricardinho. Desses, Saulo, Fabinho e Frontini são os que têm mais chances de permanecer. Esse período que antecede a renovação de contratos ou a dispensa dos jogadores é sempre um período de tensão e, nesta terça, o atacante Luizão não conversou com os jornalistas porque vai conversar primeiro com o gerente de futebol, Luís Henrique de Menezes, para saber como ficará sua situação no clube. Por outro lado, a renovação do elenco está sendo mantida sob absoluto sigilo e o elenco para a próxima temporada será radicalmente modificado. O time já tem pré-contrato com o goleiro Roger e mantém contatos para a contratação de jogadores como Elder Granja, lateral-direito do Internacional, o zagueiro Gustavo e o lateral-esquerdo Triguinho, do São Caetano, o volante Fabinho, ex-Corinthias e atualmente no Japão, e o meia Rodrigo Tabata, do Goiás. O Santos precisa também de um treinador e o nome de Muricy Ramalho é o mais forte, diante das dificuldades para a contratação de Luxemburgo ou Leão. Tudo isso passa pela eleição programada para o dia 10 de dezembro, quando o presidente Marcelo Teixeira irá concorrer a mais uma reeleição com o jornalista Paulo Shiff. Se o elenco ainda está indefinido para o ano que vem, a próxima pré-temporada será integralmente realizada no CT Rei Pelé. É que a última etapa foi concluída e será inaugurada neste sábado: o hotel para hospedar os jogadores nas concentrações. O plano da diretoria é começar os trabalhos no dia 26 de dezembro, quando os jogadores iniciarão as avaliações médica e física.