Santos antecipa férias de Ricardinho O ano acabou mesmo mais cedo para o Santos. Depois da antecipação das férias para nove jogadores, ocorrida na terça-feira, nesta quarta-feira foi a vez de Ricardinho ser dispensado do jogo de domingo, contra o Figueirense. Com isso, Serginho Chulapa só vai escalar um jogador da equipe titular, o zagueiro Luís Alberto, e dará oportunidade para os reservas. Com Ricardinho, Elton e Henao, já são doze os dispensados. "A liberação do Ricardinho foi minha opção. Ele é um jogador que ajudou bastante e, com o time já classificado para a Sul-Americana, vou colocar alguns garotos para jogar", diz o técnico. Ele não entende que a antecipação das férias do capitão do time seja um privilégio e nem terá reflexos no grupo de jogadores. "Os atletas entenderam minha decisão e não vejo problema algum. O ambiente é muito bom". Essa foi a justificativa de Serginho para a antecipação das férias de muitos jogadores. "Não tem muito sentido eles ficarem aqui. Vão ganhar sete dias de férias e como não iam ser aproveitados, a diretoria e a comissão técnica decidiram por essa antecipação", continuou o treinador, explicando que não será possível a concessão de férias de 30 dias este ano. O zagueiro Luís Alberto será o único titular no jogo contra o Figueirense e isso não o incomoda. "Se tivesse me perguntado se queria entrar em férias antes ou jogar, responderia que iria disputar essa última partida, mesmo ela não tendo grande importância", disse o jogador. Ele não tem nada contra a antecipação das férias de colegas. "Temos de fazer nosso trabalho." Sem os doze jogadores que entraram antes em férias, Serginho Chulapa escalou nesta quarta no coletivo um time bem diferente do que vinha jogando: Saulo; Zé Leandro, Luís Alberto, Rogério e Carlinhos; Bóvio, Heleno, Luciano Henrique e Léo Lima; Basílio e Cláudio Pitbull. Mesmo assim, ele não confirmou o time que jogará contra o Figueirense. Um jornalista perguntou como Serginho iria motivar os jogadores para uma partida como a de domingo, um quase amistoso. A resposta veio rápida: "com grito". E explicou: "é um amistoso, mas eles vão correr, não tenham dúvidas, pois eles sabem que, se não correr, o bicho pega". Para ele, um bom resultado pode influir em seu futuro, já que a diretoria ainda procura um treinador para o ano que vem. "Sou um dos candidatos", disse Serginho. "Não sou melhor, nem pior, o que todos sabem, eu também seu e, se tiver a oportunidade, estou sempre pronto".